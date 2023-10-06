Esenyurt'ta Motor Kaputunda Seyahat Edildi

Esenyurt'ta bir genç, saatte 100 kilometreyi aşan bir aracın motor kaputuna tutunarak seyahat etti. O anlar arkadaşı tarafından kaydedildi.

Motor kaputuna tutundu, saatte 100 kilometreyi aşan hızla böyle seyahat etti

Esenyurt'ta motor motor kaputunda gitti, o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir genç, saatte 100'yi kilometreyi aşan bir aracın motor kaputuna tutunarak seyahat etti. Yürekleri ağza getiren o anları ise aracın içerisindeki bir arkadaşı kayıt altına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Sorumsuz bir genç, aracın ön camına oturup motor kaputuna tutundu. Araç içindeki arkadaşı ise gaza basarak saatte 100 kilometreyi aşan hızlara ulaştı. Görenlerin yüreklerini ağza getiren o anları ise araç içerisindeki başka bir genç cep telefonunu ile saniye saniye kaydetti.