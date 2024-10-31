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Esenyurt'ta Minibüs Kazası: Küçük Çocuk Ağır Yaralandı

Esenyurt'ta Minibüs Kazası: Küçük Çocuk Ağır Yaralandı
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İstanbul Esenyurt'ta minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı küçük çocuk ağır yaralandı. Sürücü yakalandı, kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı küçük çocuk ağır yaralandı. Sürücü yakalanarak karakola götürülürken, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüs sürücüsü İshak T., o sırada sokakta yürüyen D.S. isimli küçük çocuğa çarptı. Sürücü, çocuğun üzerinden geçerek yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu görenlerin ihbarı üzerine sokağa ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan minibüs sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak karakola götürülürken İshak T., çocuğu fark etmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan D.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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