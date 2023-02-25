Esenyurt'ta metruk bir binada çıkan yangın 3 binaya sirayet etti

Esenyurt'ta bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede çevredeki üç binaya sirayet ederken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 14.00 civarında, Esenyurt İnönü Mahallesi 369. Sokakta bulunan metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yıkılması için boşaltılan bina henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan üç binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binalarda maddi hasar oluştu.

"Evde çocuklar bağırınca çıktık baktık bina yanıyor"

Mahalle sakinlerinden Müftü Erdağı, "Bizim binanın karşısındaki binada yangın çıktı. Burası yıkılıp tekrar yapılacak diye boşaltıldı. Yangının neden çıktığından haberimiz yok. Evde çocuklar bağırınca çıktık baktık bina yanıyor. Yangın üç dört binaya sıçradı ama yaralı yok" dedi. - İSTANBUL