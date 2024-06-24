Esenyurt'ta Metrobüste Yangın Çıktı

Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, yangına ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri de durdu. - İSTANBUL