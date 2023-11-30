Esenyurt'ta Maskeli Hırsız Telefon Tamiri Yapan Dükkanda 100 Bin Lira Değerinde Cep Telefonu Çaldı

Esenyurt'ta bir telefon tamiri dükkânına giren maskeli hırsız, müşterilere ait 100 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı. İş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, şüpheli tenteyi keserek içeri girdi ve cep telefonlarını alarak kaçtı.

ESENYURT'ta, telefon tamiri yapan dükkana giren maskeli hırsız, müşterilere ait 100 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı. İş yerinin tentesini keserek içeri giren şüphelinin cep telefonlarını çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 24 Ekim Salı günü saat 05.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Telefon tamiri yapan dükkana iddiaya göre, tenteyi keserek giren maskeli hırsız müşterilerin tamir için bıraktığı 100 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı. İş yerine girdikten sonra cep telefonu ışığıyla etrafı kontrol eden şüpheli, tezgahta duran telefonları alarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş yeri sahibi Erdi Demirezen, "Tenteyi kesip dükkana girmişler. İçeride müşterilerimizin cihazları da vardı. Bizim mağduriyetimiz, müşterilerimizin cihazlarının gitmesi. Kendi cihazlarımız o kadar önemli değil. Bizim buradaki zararımız müşterilerimizin cihazlarının gitmesi. Bizim müşterilerin cihazlarını almamız gerekiyor çünkü içinde önemli bilgileri olanlar var; fotoğrafları olanlar var. Karakola gittik. Bize gelip tutanak tutmadılar parmak izi almadılar. Şimdi karakola gelin ifadenizi verin diyorlar. Mağduriyetimiz büyük bununla ilgili çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.