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Esenyurt'ta Markete Silahlı Saldırı: Market Sahibi Yaralandı

Esenyurt'ta Markete Silahlı Saldırı: Market Sahibi Yaralandı
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İstanbul Esenyurt'ta motosikletli iki şahıs tarafından bir markete ateş açıldı. Saldırı sonucu market sahibi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta bir markete akşam saatlerinde motosikletli 2 şahıs tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vurulan market sahibi yaralandı. Aynı markete geçtiğimiz günlerde de bir silahlı saldırı gerçekleşmiş, saldırıda bir müşteri yaralanmıştı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi 1365. Sokak'ta yer alan bir markette yaşandı. İddiaya göre market önüne yaklaşan bir motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki şahıstan birisi motosiklette beklediği esnada, diğer şahıs motosikletten inerek markete ateş açtı. Ardından 2 şahıs motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği kimliği öğrenilemeyen market sahibi yaralandı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri de yaralanan market sahibine müdahalede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği markette incelemede bulundu. Saldırı sonrası olay yerinde yaşananlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Aynı markete daha önce de kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla saldırıda bulunulmuş ve olayda markete alışveriş yapmak için giren bir müşteri yaralanmıştı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması ve yaşanan saldırı ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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