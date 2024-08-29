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Esenyurt'ta market kasasında unutulan telefon çalındı

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Esenyurt'ta bir markette kasada unutulan telefon, sırada bekleyen bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyut'ta market kasasında unutulan telefon sırada bekleyen şahıs tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markette alışveriş yapan bir kişi ödeme için kasaya yöneldi. Aldığı ürünlerin parasını ödeyen vatandaş telefonunu marketin kasasında unutarak çıktı. Bu sırada kasada sıra bekleyen Mustafa Ö. telefonu saniyeler içerisinde alarak kayıplara karıştı. Telefonunun olmadığını fark eden vatandaş, markete gelip güvenlik kameralarını kontrol edince telefonun çalındığını öğrendi. İhbar üzerine Esenyurt emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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