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Esenyurt'ta Market Çıkışında Hırsızlık İddiası Gerginliği

Esenyurt'ta Market Çıkışında Hırsızlık İddiası Gerginliği
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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, alışverişinin ardından marketten çıkıp geri döndüğünde hırsızlık şüphesi ile karşılaştı. Market çalışanları tarafından fiş istenince sinir krizi geçiren kadın, çevredeki vatandaşlarla tartışmalara sebep oldu. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktı. Çıkış kapısından tekrardan içeriye girdiğinde ise ortalık karıştı. Çalışanlar aldığı ürünlerin fişini görmek isteyince "Ben hırsız mıyım?" diyerek bağıran kadın sinir krizi geçirdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Kim Market'te yaşandı. İddiaya göre, bir kadın, alışverişini yaparak ürünlerin parasını ödedi. Ardından marketten çıkan kadın, çıkış kapısından tekrar girince ortalık karıştı. Çalışanlar hırsızlık olabileceğinden şüphelenerek poşetteki ürünlerin fişine bakmak istedi. Bu durum karşısında "Ben hırsız mıyım?" diye çığlık atmaya başlayan kadın sinir krizi geçirirken, çevredeki vatandaşlar durumu sakinleştirmeye çalıştı. Bölgede esnaf olduğunu söyleyen bir adam ise çalışanların kadına karşı davranışlarına tepki gösterdi ve market çalışanları ile tartışmaya başladı. Dakikalarca süren olay anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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