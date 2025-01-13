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Esenyurt'ta Lüks Sitedeki Daireden 100 Bin TL Değerinde Hırsızlık

Esenyurt'ta Lüks Sitedeki Daireden 100 Bin TL Değerinde Hırsızlık
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İstanbul Esenyurt'ta 3 kadın, lüks bir sitedeki daireye girerek yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çaldı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlar kayıplara karıştı.

İstanbul Esenyurt'ta lüks sitedeki bir daireye giren 3 kadın, yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Kadınların siteye girerek kapıları yokladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre lüks sitedeki bir daireye giren kimliği belirsiz 3 kadın, evi didik didik aradı. Yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalan hırsızlar, olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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