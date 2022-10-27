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Esenyurt'ta lüks rezidansta çalışan valenin sır ölümü

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta lüks rezidansta çalışan valenin sır ölümü

Esenyurt'ta lüks rezidansta vale olan Volkan Üzüm, dinlenme odasında ölü bulundu.

Esenyurt'ta lüks rezidansta vale olan Volkan Üzüm, dinlenme odasında ölü bulundu. Sabah çalıştıkları yere gelen iş arkadaşları Üzüm'ün cansız bedeniyle karşılaşırken, İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.

Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan lüks sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yerine sabah gelen çalışanlar, vale olarak çalışan Volkan Üzüm'ü dinlenme odasında hareketsiz olarak buldu. Akşam eve gitmeyip iş yerinde kaldığı düşünülen Üzüm'ü gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Volkan Üzüm'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzüm'ün ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacağı belirtilirken, hayatını kaybeden şahsın ailesel sorunları olduğu ve gece alkol alıp yattığı iddia edildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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