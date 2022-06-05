Esenyurt'ta lüks bina alev alev yandı - Haberler

Esenyurt'ta lüks bina alev alev yandı

Lüks rezidansta çıkan yangında paniğe neden oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan 13 katlı lüks binanın 6'ncı katında çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi. Nedeni bilinmeyen yangında 15 kişi mahsur kalırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 12 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesinde bulunan 13 katlı lüks binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6'ncı kat henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, binanın dış cephesi alevlerle kaplandı. Binada yangın nedeniyle 15 kişi mahsur kalırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada ciddi hasar meydana geldi.

"İçerisi tamamen dumanla kaplıydı"

Olay anlarını anlatan Mustafa Besli, "İlk olarak ambulans seslerini duyduk. Sonra rezidansın yandığını gördük. Burada da arkadaşlarımız oturduğu için yardıma geldik hemen. Geldiğimizde dairenin alev alev yandığını gördük. Çok şükür ambulans ve itfaiye zamanında müdahale etti. Şuanda daire kullanılamaz hale geldi ama yaralı veya can kaybı olmadığını öğrendik. Yangın baya büyüktü. Binada yaşayan sakinler çok panik oldu. İçerisi tamamen dumanlarla kaplıydı. İtfaiye ekiplerine yardım etmek için bizde içeriye girdik. Mahsur kalan tüm vatandaşları tahliye ettik" dedi.