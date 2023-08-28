Esenyurt'ta Lokanta Kundaklama Girişimi Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta bulunan bir lokantada gerçekleşen kundaklama girişimi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki şüpheli, iş yerinin camını kırarak yanıcı madde döktü ve ardından olay yerinden kaçtı. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.