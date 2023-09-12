Esenyurt'ta Lastik Hırsızlığı

Esenyurt'ta bir depodan lastik çalarken fark edilen 3 hırsız, polis tarafından takibe alındı. Kaçarken polis aracına çarpan ve kaldırıma çıkan şüpheliler, bir süre sonra aracı bırakarak kaçtı.

ESENYURT'ta bir depodan lastik çalarken fark edilen 3 hırsız, polis tarafından takibe alındı. Kaçarken polis aracına çarpan ve kaldırıma çıkan şüpheliler, bir süre sonra aracı bırakarak kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 SP 8209 çalıntı plakalı hafif ticari araç, sokak üzerindeki bir depoya yanaştı. Deponun önündeki otomobil lastiklerini çalarak araçlarının bagajına koymaya başlayan şüpheliler, çevredeki bir vatandaş tarafından fark edilerek sokaktan geçen bir polis ekibine bildirildi.

Polisler ekibi olay yerine geldiği sırada ise onları fark eden şüpheliler, araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Şüpheliler, 2303 sokağa doğru ilerlerken bir süre polis tarafından takip edildi. Polis ekipleri şüphelileri durdurmak için birkaç kez ateş etti. Şüpheliler önce ekip aracına ardından ise kaldırıma çarparak durdu. Kazadan sonra araçtan inen 3 şüpheli boş araziye doğru koşarak kayıplara karıştı. Sokağa trafik polisi ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı. Aracın asıl plakası olan 34 DJP 193 ise aracın içinden çıktı. Polisin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürüyor.