Esenyurt'ta lastik hırsızları polisten kaçarken kaza yaptı

Polisten kaçarken kaza yapan hırsızlar, koşarak kayıplara karıştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir depodan lastik çalarken yakalanan 3 hırsız, fark edilince kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışırken polis aracına ve yol kenarına çarpan şüpheliler, araçtan inip boş araziye doğru koşarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde kimliği belirsiz 3 kişinin bulunduğu 34 SP 8209 çalıntı plakalı hafif ticari araç, sokak üzerindeki bir depoya yanaştı. Şahıslar deponun önündeki otomobil lastiklerini çalarak araçlarının bagajına koymaya başladı. O sırada hırsızları fark eden seyir halindeki bir vatandaş sokağın ilerisinde bulunan bir polis ekibine durumu anlattı. Polisler ekip aracı ile olay yerine gittiği sırada onları fark eden şüpheliler, araçlarına binerek hızla kaçmaya çalıştı. Şahıslar 2303 sokağa doğru ilerlerken bir süre kovalamaca devam etti. Polis ekipleri şahısları durdurmak için birden fazla kez ateş etti. Şüpheliler önce ekip aracına ardından ise kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası araçtan inen 3 şüpheli boş araziye doğru koştu. Şahıslar, kayıplara karışırken sokağa trafik polisi ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı. Aracın asıl plakası olan 34 DJP 193 ise arabanın içinden çıktı. Emniyet güçlerinin hırsızları arama çalışmaları ise devam ediyor.