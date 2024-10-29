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Esenyurt'ta Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı
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İstanbul Esenyurt'ta yüzü maskeli bir motosikletli, haraç talebine karşı gelen kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdı. Saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta yüzü maskeli bir şahıs, motosiklet ile bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Haraç istendiğini iddia eden iş yeri sahibi ise yaklaşık bir ay önce farklı bir şubelerinin daha kurşunlandığını belirtti. Polis ekiplerince silahlı saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olay anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, telefon ile aranarak ve mesaj atılarak haraç istenen Ufuk Yalçıntaş, para vermeyi reddedince tehdit edilmeye başlandı. Tehditlere aldırış etmeyen Yalçıntaş'a ait kuyumcu dükkanı ise sabah saatlerinde kimliği belirsiz motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet ile kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, geçtiğimiz ay da Yalçıntaş ailesine ait başka bir kuyumcu dükkanının kurşunlandığı öğrenildi. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Geçtiğimiz aydan bu yana telefonla arayarak, mesaj atarak bizden 5 milyon TL haraç istiyorlar"

Yaşanan silahlı saldırı hakkında konuşan iş yeri sahibi Ufuk Yalçıntaş, "Sabah saat 08.00'de Ahmet Arif Caddesi üzerinden Bağlar-Çeşme'ye gelirken siyah motor geliyor. Tek şahıs, yüzü kapalı. Tabanca ile 7 el ateş ediyor, iki tanesi camımıza geliyor, kalan 5-6 tanesi kepenkte kalıyor. Geçtiğimiz aydan bu yana telefonla arayarak, mesaj atarak bizden 5 milyon TL haraç istiyorlar. Bizi canımızla, malımızla tehdit ediyorlar. Geçtiğimiz ay da bize ait farklı bir kuyumcu dükkanımız kurşunlandı, 3 el ateş edildi. Aynı kişiler tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Devletimize güveniyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin yaşanan olaya ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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