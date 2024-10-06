Esenyurt'ta Küçük Kız Çocuklarına Taciz İddiası

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta 3 küçük kız çocuğunu taciz eden şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 920. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı. Şahsın bu olayın ardından aynı mahallede 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi. Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlk taciz olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL