Esenyurt'ta anne babasının yanında otomobil ile trafiğe çıkan küçük çocuk kamerada

Esenyurt'ta küçük yaşta çocuğun anne ve babasının yanında direksiyona geçip araba kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir çocuk, anne ve babasının yanında direksiyona geçti. 07 BAK 392 plakalı otomobille trafiğe çıkan çocuğa denk gelen bir motosiklet sürücüsü ise o anları kaydederek, sosyal medyada "Sorumsuzluk" başlığı ile paylaştı. Görüntülerde, küçük çocuğun ailesinin yanında trafiğe çıktığı ve motosikletlinin tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Öte yandan küçük yaşta çocuğu direksiyon başına geçiren ailenin otomobilin içerisinde çocuğun otomobil kullandığı anları cep telefonu ile kaydettiği de görüldü. - İSTANBUL