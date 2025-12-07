Haberler

Esenyurt'ta anne babasının yanında otomobil ile trafiğe çıkan küçük çocuk kamerada

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir çocuk, anne ve babasının yanında otomobile geçerek direksiyon başına geçti. O anları kaydeden bir motosiklet sürücüsü, durumu 'Sorumsuzluk' olarak nitelendirdi.

Esenyurt'ta küçük yaşta çocuğun anne ve babasının yanında direksiyona geçip araba kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir çocuk, anne ve babasının yanında direksiyona geçti. 07 BAK 392 plakalı otomobille trafiğe çıkan çocuğa denk gelen bir motosiklet sürücüsü ise o anları kaydederek, sosyal medyada "Sorumsuzluk" başlığı ile paylaştı. Görüntülerde, küçük çocuğun ailesinin yanında trafiğe çıktığı ve motosikletlinin tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Öte yandan küçük yaşta çocuğu direksiyon başına geçiren ailenin otomobilin içerisinde çocuğun otomobil kullandığı anları cep telefonu ile kaydettiği de görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
