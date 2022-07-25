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Esenyurt'ta korkutan yangın: 4 katlı bina tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta korkutan yangın: 4 katlı bina tahliye edildiİSTANBUL Esenyurt'ta 4 katlı binanın altında bulunan tekstil imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta korkutan yangın: 4 katlı bina tahliye edildi

İSTANBUL Esenyurt'ta 4 katlı binanın altında bulunan tekstil imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina dumanla dolarken, içerde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Esenyurt Yunus emre Mahallesi 379. Sokak'ta bulunan bir işyerinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, tekstil imalathanesinde kapalı olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm bina dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, imalathanede hasar oluştu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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