ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın saat 13.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın atık deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi.