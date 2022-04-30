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Esenyurt'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta korkutan yangın Esenyurt'ta bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın saat 13.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın atık deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - 3. Sayfa

Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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