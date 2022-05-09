Esenyurt'ta korkutan gecekondu yangını - Haberler

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Esenyurt'ta korkutan gecekondu yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta korkutan gecekondu yangını Gecekondu küle döndü Esenyurt'ta yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekonduda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta korkutan gecekondu yangını

Gecekondu küle döndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekonduda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında gecekondu küle döndü.

Yangın, Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokak'ta saat 19.15'te çıktı. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekonduda çıkan yangının henüz sebebi bilinmezken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması doğrultusunda yangın söndürülürken, gecekondu ise küle döndü.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Gecekondu, Esenyurt, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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