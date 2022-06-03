Esenyurt'ta çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü - Haberler

Esenyurt'ta çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay, Esenyurt Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıda nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yanma meydana gelirken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralı olmadı.

"Çok şükür ölü yaralı yoktu"

Yangın hakkında konuşan Zeynep Tekin, "Ben çocuğumu aldım eve geliyordum. Baktım çatı yanıyor polisi ve itfaiyeyi aradım. Çok şükür ölü, yaralı yok" dedi.