Esenyurt'ta Köpek Kavgası Komşuları Birbirine Düşürdü

Esenyurt'ta Köpek Kavgası Komşuları Birbirine Düşürdü
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Esenyurt'ta Köpek Kavgası Komşuları Birbirine Düşürdü
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İstanbul Esenyurt'ta bir köpeğin saldırısı sonrası komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda birçok kişi birbirine saldırırken, polis müdahale etmekte zorlandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta komşular arasındaki köpek kavgasında ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir şahsın sokakta serbest dolaştırdığı köpek o esnada şahsın komşusunun evine gelen misafirlere saldırdı. Şahıs, kendisini uyaran komşularına inat köpeğini apartmanın girişine bağlayınca tartışma kavgaya döndü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1045'inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, köpeğini sokakta serbest bir şekilde dolaştıran bir şahıs ile köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiği komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine şahıs, iddiaya göre komşularına inat, köpeğini apartman girişine bağladı. Bunun üzerine tartışma kavgaya dönünce tarafların aileleri de olaya dahil oldu. Birbirine giren aileler sokağı adeta savaş alanına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavgayı yatıştırmakta güçlük yaşarken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, onlarca kişinin birbirine saldırdığı, bazı şahısların sopalarla kavgaya dahil olduğu anlar yer aldı. Öte yandan polis, olaya karışan tarafları gözaltına alırken, çevik kuvvet polisinin sokakta sabaha kadar önlem aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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