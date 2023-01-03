Esenyurt'ta köpeğine şiddet uygulayan şahıs, adliyeye sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Esenyurt'ta evinde köpeğine şiddet uygulayan yabancı uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi. Esenyurt'ta evinde köpeğine şiddet uygulayan yabancı uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi. Olay dün gece saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Ren H., tasma ipiyle köpeğine defalarca vurdu. Köpeğin bağırma sesini sitede yaşayan diğer vatandaşlar duyup polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine siteye gelen polis ekipleri, Ren H.'yi gözaltına aldı. Çin uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çin Halk Cumhuriyeti Zafer Mahallesi Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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