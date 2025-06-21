Esenyurt'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kırtasiye Dükkanına Daldı

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Esenyurt'ta meydana gelen kazada, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kırtasiye dükkanına girdi. Bir vatandaş kıl payı kurtulurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmadı ancak maddi hasar oluştu.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil kırtasiye dükkanına daldı. Bir vatandaş kazadan kıl payı kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde otomobiliyle ilerlemek isteyen kadın sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince, otomobil kırtasiye dükkanına daldı. O esnada küçük çocuğu ile beraber kapının önündeki tezgaha bakan bir vatandaş ise kazadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan kaza nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenilirken, dükkanda ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir vatandaşın dükkanın önündeki tezgahı incelediği esnada kadın sürücünün otomobiliyle kırtasiyeye daldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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