Esenyurt'ta Kontrolden Çıkan Araç Kaldırıma Vurdu

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Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma vurarak durdu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta ağır hasar meydana geldi. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç kaldırıma vurarak durabildi. Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken araçta ağır hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AF 7641 plakalı araç Esenkent istikametine seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir anda sağ sola savrulup kaldırıma çıktı. Karşı şeride geçecekken refüjde duran araçta ağır hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü hafif sıyrıklarla olayı atlatırken yaşanan kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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