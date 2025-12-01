Haberler

Esenyurt'ta Komşular Arasında Park Yeri Kavgası Savaş Alanına Döndü

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde komşular arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma, sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavganın ortasında kalan kadınların çığlıkları mahalleyi inletti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü. İki ailenin erkekleri sopalarla birbirine saldırırken, kadınların korku dolu çığlıkları sokağı inletti. Polisin gelmesiyle son bulan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre komşular arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya diğer aile bireylerinin de dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Sopalarla birbirlerine saldıran tarafları ise polisin gelmesiyle güçlükle ayrıldı. Kavga sırasında ise ailenin kadınlarının korku dolu çığlıkları mahalleyi inletirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

