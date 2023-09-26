Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu

Esenyurt'ta yaşanan bir kavgada sinirli bir adam komşusunu bıçakladı ve tarafların yakınları arasında büyük bir kavga çıktı. Polis ekipleri müdahale etti ve olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta komşuların "evime baktın" kavgasında ortalık karıştı. Sinirli adam komşusunu bıçaklarken daha sonra iki tarafın yakınları birbirine girdi. Polis ekipleri taraflara güçlükle müdahale ederken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaşadığı evin penceresinden dışarı bakan adam, komşusunun sokakta yürüdüğü sırada kendi binasına baktığını gördü. Evine doğru baktığı için rahatsız olduğunu söyleyen şahıs ile komşusu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra eline bıçak alan şahıs, evden sokağa inerek komşusu ile kavga etmeye başladı. Şahsın yakınları kavgaya dahil olurken adam, komşusuna bıçakla saldırdı. Bıçaklanan adamın yakınları da sokağa gelirken iki taraf adeta birbirine girdi. Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli taraflara güçlükle müdahale etti. Yaralanan adam ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan feci kavga anları sokak sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL