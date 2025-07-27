Esenyurt'ta Komşu Kavgası: Polis Müdahalesiyle İki Şahıs Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta iki komşu aile arasında ortalığın savaş alanına döndüğü çıkan gürültü kavgasında olay yerine gelen motosikletli polis ekibinin araçtaki kaskını alıp komşusunun kafasına vuran 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, iki komşu aile arasında çocukların gürültüsü nedeniyle gerginlik yaşanmıştı. Olay sırasında, taraflardan biri, diğer ailenin çocuğuna tepki gösterince çocuk da durumu ailesine iletmiş, iki aile aşağı inip karşı karşıya gelmişti.

Kaskla komşusunu dövmüştü

Ortamın kızıştığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber vermiş, ihbar üzerine olay yerine motosikletli polis ekipleri gelmiş, iki tarafı sakinleştirmek ve olayı dağıtmak isteyen ekipler bir anda kargaşanın içinde kalmıştı. Taraflar birbirine tekme yumruk saldırmaya başlayınca bir şahıs, polisin motosikletteki kaskını alarak komşusunun kafasına vurmaya başlamıştı. Takviye ekiplerin gelmesiyle kontrol altına alınan olayda iki tarafta birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansımıştı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrası, C.B.(25) ve K.T.(20) isimli şüpheliler, polislerin tüm uyarılarına rağmen saldırmaya devam ederek, polise direnmeleri üzerine, gözaltına alındı. Polisin müdahalesi ile kalabalık grup dağıtılırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL