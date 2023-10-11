Esenyurt'ta Koca Evin Camlarını Kırdı

? ESENYURT'ta kendisinden boşanmak isteyen eşinin kaldığı baba evine giden koca evi taşlayarak camlarını kırdı. Eşinin kaldığı baba evine gelen koca, defalarca kornaya basarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece 04.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1373. sokakta meydana geldi. İddiaya göre eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyen Esra E. ailesinin evinde yaşamaya başladı. Gece saatlerinde aracıyla sokağa gelen Serhat E. ise eşinin kaldığı eve taşlarla saldırdı. Serhat E.'nin attığı taşlar evin camlarını kırdı. Koşarak aracına giden Serhat E. uzun süre kornaya basarak mahalle sakinlerini rahatsız etti. Eşi Esra E.?ye bağırarak hakaret eden Serhat E. aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ÇOK KORKUYORUM; BOŞANMAK İSTİYORUM"

Eşinden boşanmak isteyen Esra E. ise, "Dün saat 23.00 civarında yine kendisi geldi, ilk önce küfürler saydırdı burada. Sonra Esenyurt sayfası paylaşınca onu kaldırmamı istedi, 'Kaldırmazsan camı çerçeveyi indireceğim' dedi. Gece yine 04.00 sıralarında ise camın sesi ile uyandık zaten camı kırıp gitmiş. Ailem için çok korkuyorum dışarı çıkamıyorum, bir yere gidemiyorum çalışamıyorum.Yetkililerden isteğim şu, boşanmak istiyorum ve birşeyler yapılmasını istiyorum. Daha önce de çok şikayetçi oldum aynısı hiçbirşey yapılmadı. Çok fazla yan sayamayacağım kadar çok inanın " diye konuştu.