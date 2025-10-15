Haberler

Esenyurt'ta Kız Kardeşine Saldırı: Ağabey Silahla Ortalığı Karıştırdı

İstanbul Esenyurt'ta kız kardeşini erkek arkadaşlarıyla gören bir şahıs, sosyal medya üzerinden öğrendiği duruma sinirlenerek havaya ateş açtı. Olayda, kardeşinin arkadaşlarıyla girdiği arbede sonrası kayıplara karıştı.

İstanbul Esenyurt'ta kız kardeşini erkek arkadaşlarıyla gören şahıs ortalığı birbirine kattı. Sosyal medyadan atılan fotoğrafı gören ağabey, silahla bulundukları yeri basıp havaya ateş açtı. Yaşı küçük şahıs daha sonra kayıplara karıştı.

Olay, Pazartesi gecesi Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşini sosyal medya hesabında konuşmasını istemediği erkek arkadaşlarıyla gören yaşı küçük şahıs, eline silah alıp bulundukları yere gitti. Önce küfürleşen grup daha sonra birbirlerini darp etmeye çalıştı. Yanında silah getiren ağabey havaya ateş açarak ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
