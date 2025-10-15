Esenyurt'ta Kız Kardeşine Saldırı: Ağabey Silahla Ortalığı Karıştırdı
İstanbul Esenyurt'ta kız kardeşini erkek arkadaşlarıyla gören bir şahıs, sosyal medya üzerinden öğrendiği duruma sinirlenerek havaya ateş açtı. Olayda, kardeşinin arkadaşlarıyla girdiği arbede sonrası kayıplara karıştı.
Olay, Pazartesi gecesi Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşini sosyal medya hesabında konuşmasını istemediği erkek arkadaşlarıyla gören yaşı küçük şahıs, eline silah alıp bulundukları yere gitti. Önce küfürleşen grup daha sonra birbirlerini darp etmeye çalıştı. Yanında silah getiren ağabey havaya ateş açarak ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL