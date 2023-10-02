Esenyurt'ta Kiracısını Darbettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Ev Sahibi Serbest Bırakıldı
Esenyurt'ta bir AVM'nin önünde kira konusunda anlaşamadığı kiracısını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatmıştı.
Esenyurt'ta, kiracısını darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen ev sahibi serbest bırakıldı.
Saadetdere Mahallesi'ndeki AVM'nin önünde kira konusunda anlaşamadığı kiracısı A.E'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ev sahibi A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli A.E, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Saadetdere Mahallesi'ndeki AVM'nin önünde bir kişinin darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlatmıştı.
Yapılan incelemede, kimlik bilgileri tespit edilen A.E. (28) kira konusunda anlaşamadığı A.E'yi (50) tartışma sırasında darbetmesi üzerine "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınmıştı.