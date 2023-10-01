Esenyurt'ta kiracısını darbeden ev sahibi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Saadetdere Mahallesi'ndeki AVM'nin önünde bir kişinin başka bir kişiyi dövmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kimlik bilgileri tespit edilen A.E'nin (28) kira konusunda anlaşamadığı kiracısı A.E. (50) ile tartıştığı ve daha sonra darbettiği belirlendi.

Gözaltına alınan ev sahibi A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.