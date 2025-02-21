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Esenyurt'ta Kiracı Evde Ölü Bulundu

Esenyurt'ta Kiracı Evde Ölü Bulundu
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Esenyurt'ta emlakçının ulaşamadığı 33 yaşındaki kiracı Özay Şaşkın evinde ölü bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta emlakçının ulaşamadığı kiracı, evde ölü bulundu.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1505. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık iki ay önce evi kiralayan Özay Şaşkın'a (33) emlakçı ve yakınları 20 gün boyunca ulaşamadı. Evi kiraya veren emlakçı, eve gidip kontrol etti ancak kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Emlakçı, eve girdiğinde Şaşkın'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde adamın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları sonrasında Şaşkın'ın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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