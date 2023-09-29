Esenyurt'ta Kına Gecesinde Kavga Çıktı

Esenyurt'ta düzenlenen bir kına gecesinde gelin ve damat tarafı arasında halay başı olma tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve düğün salonundan sokağa taşındı. Polis ekipleri olaya müdahale etti.

ESENYURT'ta kına gecesinde gelin ve damat tarafı arasında iddiaya göre halay başı olma tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Düğün salonunda başlayan kavga sokakta da devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Kavga, Esenyurt İstiklal Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kına gecesinde gelin ve damat tarafı arasında halay esnasında, halay başı olma tartışması çıktı. İki tarafın da halay başı olmak için mendili almaya çalışmaları sonrası çıkan tartışma küfürlü kavgaya dönüştü. Düğün salonunda başlayan gelin ve damadın akrabaları arasındaki kavga sokakta da devam etti. Misafirler gelin ve damat tarafını uzun süre ayırmaya çalıştı. Sokaktaki kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gelin ve damat tarafını ayırdı. Kına gecesinde çıkan kavga anları, binada yaşayanların cep telefonu kameralarına yansıdı.