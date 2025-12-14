Kılıktıktan kılığa giren cep telefonu hırsızı kadın kamerada

Haberler

Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinde, müşteri kılığına giren kadın hırsız, hedef seçtiği iki kadının ceplerindeki telefonları çaldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta kılıktan kılığa giren kadın hırsız, müşteri kılığında gezdiği alışveriş merkezlerinde gözüne kestirdiği iki hemcinsinin, ceplerindeki telefonlarını çaldı. Soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Esenyurt'taki alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, kılıktan kılığa giren bir kadın hırsız içeride müşteri kılığında gezmeye başladı. Kadın hırsız, bebekli bir hemcinsini hedef seçti. Kadının ürünlere baktığı sırada, yanına yaklaşan hırsız, kurbanın cebindeki telefonu yavaşca çalarak oradan hızla uzaklaştı. Farklı bir gün yine AVM'ye gelen kadın hırsız, bu kez bir giyim mağazındaki ürünleri inceleyen hemcisine yöneldi. Kadının cebindeki telefonu çalan hırsız, oradan hiçbir şey yokmuş gibi uzaklaştı. Soğukkanlı hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
