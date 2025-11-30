Esenyurt'ta Kedinin 4. Kattan Düşme Anı Kamerada
Esenyurt'ta bir kedinin 4. kattan düşmesi sonucu park halindeki aracın tavanına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin düştüğü sırada yaralanmadığı öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. katta bir vatandaşa ait olan kedi, pencere açıkken tüllere dolanıp oyun oynadığı sırada bir anda aşağı düştü. O sırada park halde bulunan bir arabanın tavanına denk gelen kedi, kazada yara almazken aracın tavanında hasar meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş ise, o anlara şaşkınlıkla tanık oldu. Düşme anı apartman güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa