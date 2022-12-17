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Esenyurt'ta kaza sonrası keserli kavga kamerada

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta kaza sonrası keserli kavga kamerada Yabancı uyruklu şahıs, kaza sonrası tartıştığı kişiye keserle vurdu Esenyurt'ta maddi hasarlı kaza sonrası kavga eden yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı kişiye keserle saldırdı.

Esenyurt'ta kaza sonrası keserli kavga kamerada

Yabancı uyruklu şahıs, kaza sonrası tartıştığı kişiye keserle vurdu

İSTANBUL - Esenyurt'ta maddi hasarlı kaza sonrası kavga eden yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı kişiye keserle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, tarafları güçlükle ayırırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde yabancı uyruklu bir şahsın kontrolündeki panelvan minibüs ile hafif ticari araç arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma yaşanırken yabancı uyruklu şahıs, eline keser alarak tartıştığı kişiye saldırdı. Diğer taraf ise sinirlenerek panelvana vururken bir süre sonra şahıs, öteki eline de kalas alarak tartıştığı kişinin üstüne yürüdü. Çevredeki vatandaşlar şahısları güçlükle ayırırken kavga, tarafların olay yerinden ayrılması ile son buldu. Yaşanan o anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt kavga 3. Sayfa Haberler

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