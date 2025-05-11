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Esenyurt'ta Kaza: Motosikletli Duran Kamyonete Çarptı

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Esenyurt'ta arıza yapan bir kamyonetin arkasına reflektör yerine kasa konulması, motosikletli bir sürücünün kaza yapmasına yol açtı. Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve anlar başka bir motosikletlinin kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta arıza yapan kamyonet şoförü emniyet şeridine reflektör yerine kasa koydu: Motosikletli duran kamyonete böyle çarptı

Bir kişinin ağır yaralandığı kaza başka bir motosikletin kask kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir motosikletlinin hızla emniyet şeridinde duran kamyonete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. O anlar bir başka motosikletlinin kamerasından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 9 Mayıs günü Esenyurt ilçesi Haramidere bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıza yapan bir kamyonet emniyet şeridinde durdu. Kamyonet şoförü, aracın arkasına reflektör koymak yerine plastik bir kasa koydu. Bunun üzerine emniyet şeridinde hızla giden bir motosikletli duran kamyoneti geç fark etti. O esnada kaza yapmamak için manevra yapan motosikletli, önce kamyonete ardından ise sağ şeritte giden bir otomobile çarparak metrelerce sürüklendi.

Kaza anı kask kamerasında

Yaşanan kaza anları başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletlinin duran kamyoneti fark edip sola manevra yapmaya çalıştığı sırada önce kamyonete ardından şeridinde giden bir otomobile çarparak metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Kazada, motosiklet sürücüsünün yardımına diğer vatandaşlar koşarken, sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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