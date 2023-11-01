Esenyurt'ta Kayınvalidesini ve Kayınbabasını Öldüren Sanığa Hapis Cezası

Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldüren ve cesetleri 3 ay boyunca derin dondurucuda saklayan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Maktullerin kızları ise beraat etti.

Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktüllerin kızlarının yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Khodarahmi'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmederken, maktullerin kızlarının ise beraatine karar verdi.

Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktullerin kızlarının yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi hazır bulundu. Duruşmaya maktullerin kızları tutuksuz sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Baktıarı ise katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Mahkeme başkanın söz vermesi üzerine savunma yapan tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi istemeden yaptığı hatalar için pişman olduğunu söyleyerek "Mahkeme 3 ay tedavi görmeme izin verdi çok teşekkür ederim. Eski eşim ve ailesi beni aşağılardı. Ailesi yüzünden beni aldattı. Ben onu affettim yine de ailesi beni aşağıladı. Onlarla konuşmaya çalıştım. Amacım onlarla konuşup yaptıklarını hak etmediğimi söylemekti. Amacım zarar vermek değildi. Konuşurken eski kayınpederim benim boğazıma sarıldı. Ben de istemeden öldürdüm" dedi.

Sanık, kayınvalidesini ise kendisinin öldürmediğini söyleyerek, "O gece kayınvalidem Shahrazad ile yattı. Ertesi gün ölmüştü. Sonrasında Shahrazad bana ilaç verdi. O ne derse yaptım. Shahrazad ailesinin ölmesini ve mirasa konmayı istiyordu. Shahrazad bana iftira attı. Eski kayınpederimi istemeden meşru müdafaayla ve kazayla öldürdüm. Kayınvalideme elimi bile sürmedim" dedi.

Son sözü sorulan sanık, "Kendi hayatımı kurtarmak ve savunmak için kayınpederimi istemeden öldürdüm. Ancak kesinlikle kayınvalidemi öldürmedim" dedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nin suçları sabit olmadığından 'canavarca hisle, eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. Mahkeme kız kardeşlerin gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri süre için tazminat davası açabileceklerini de söyledi.

Sanık Mohammad Khodarahmi'nin ise 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmadı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İran İstanbul Başkonsolosluğu'nun 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduğu anlatılmıştı. İhbarda Mohammad Khodarahmı'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı (63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı (70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtilmişti. Mohammad Khodarahmi'nin 'canavarca hisle, eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Ölenlerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın da 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti. - İSTANBUL