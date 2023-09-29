Esenyurt'ta Kayınvalidesi ve Kayınbabasını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan sanığa, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşmada mütalaada, sanığın suçu tek başına işlediği ve maktullerin kızlarının beraat etmesi gerektiği ifade edildi.

Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktüllerin kızlarının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada açıklanan mütalaada sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktullerin kızlarının yargılanmasına devam edildi. Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, maktullerin kızları tutuksuz sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı duruşmaya katıldı.

Duruşmada dava dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktullerin kızları sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı'nin beraat etmesi gerektiğini ifade etti. Mütalaada, sanık Mohammad Khodarahmı'nin kayınpederi olan Sıavash Galeh Bakhtırı ve kayınvalidesi Fatemah Alıdadıshamsabadı'yı boğarak öldürdüğü kaydedildi. Sanık tarafından maktullerin cesetlerinin parçalanarak plastik poşetler ile derin dondurucuya yerleştirildiği de iddianamede açıklandı. Sanığın bir süre sonra İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna gidip maktulleri öldürdüğünü söylediği de mütalaada belirtildi. Sanığın tek başına suçu işlediğini itiraf ettiği de kaydedilen mütalaada eylemi gerçekleştirmeden önce 2 hafta hazırlık yaptığı, boğma ipi, bıçak, kelepçe, koli bandı gibi suç aletlerini hazırladığı belirtildi. Sanığın maktulleri birer gün arayla öldürdüğü de belirtilen mütalaada, cesetlerin kokmaması için parçalara ayırarak derin dondurucuya yerleştirdiği açıklandı. Sanığın suç tarihinden 3 ay sonra konsolosluğa giderek suçunu itiraf ettiği mütalaada belirtildi. Sanığın '2 kişiyi tasarlayarak kasten öldürme' 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İran İstanbul Başkonsolosluğu'nun 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduğu anlatılmıştı. İhbarda Mohammad Khodarahmı'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı (63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı (70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtilmişti. Mohammad Khodarahmi'nin 'canavarca hisle, eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Ölenlerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın da 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti. - İSTANBUL