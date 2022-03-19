Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı

Esenyurt'ta yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförünün çarptığı kamyonet takla attı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförünün çarptığı kamyonet takla attı.

Olay, saat 12.40 sıralarında TEM otoyolu Esenyurt bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden 34E DR 257 plakalı minibüs şoförü, Doğan Araslı bulvarına bağlanmaya çalışan 34 DF 2258 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet takla attı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamyonet, Esenyurt, Minibüs, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title