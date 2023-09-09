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Esenyurt'ta kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta aralarında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde, dün aralarında çıkan kavga sırasında N.T'yi bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerinin çalışmasıyla Zeytinburnu'nda yakalanan şüpheli A.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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