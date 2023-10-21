Esenyurt'ta Kavga: 2 Kişi Bıçakla Yaralandı

Esenyurt'ta çıkan kavgada bir şahıs aralarında husumet bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan Esenyurt Polis Merkezi'nin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir şahıs aralarında husumet olan 2 kişi ile karşılaştı. Taraflar arasında bir süre tartışma yaşanırken şüpheli şahıs eline aldığı bıçakla kavga ettiği kişilerden birini bacağından diğerini ise başından yaraladı. Olayı gören polis ekipleri şahsı müdahale ederek gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL