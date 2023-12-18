Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Karısını Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayan Koca Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir koca çocuklarının gözü önünde karısını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içinde kalırken, koca kaçmıştı. Polis tarafından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta karısını çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayan koca Yunus Ç. adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Çınar Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında iddiaya göre Rojin Ç. ve Yunus Ç. çifti daha önce defalarca olduğu gibi sabah saatlerinde tartışmaya başlamıştı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, gözü dönmüş koca çocuklarının gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırmıştı. Defalarca savurduğu bıçak darbelerinden sonra yere yığılan kadın kanlar içerisinde kalırken, Yunus Ç. koşarak evden kaçmıştı. Rojin Ç.'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de Yunus Ç'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Çınar Aile İçi Şiddet Şiddet Adliye Hastane Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title