Esenyurt'ta Karısını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Kaçtı

Esenyurt'ta dehşet: Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü, elini kolunu sallayarak böyle kaçtı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra elinde bıçakla evden kaçan zanlı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarıldı. Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.

Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek istedi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Peri D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" şeklinde konuştu.