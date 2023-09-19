Esenyurt'ta Karısını Bıçaklayarak Öldüren Adamın Cep Telefonu Kamerasına Yansıyan Anları

ESENYURT'ta bir kişi, tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Çocukların, yaralı annelerinin başında feryat ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Peri D. isimli kadın, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eşi, çocuklarının gözü önünde Peri D.'yi bıçaklayarak evden ayrıldı. Annelerini kanlar içerisinde gören çocukların bağrışmaları üzerine eve komşuları geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peri D., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Peri D.'yi bıçaklayarak öldüren eşini yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından yaralı Peri D.'nin başında çocuklarının feryat ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.