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Esenyurt'ta Kargo Aracının Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü İntihar Etti

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Esenyurt'ta kargo aracı sürücüsü, annesiyle oynayan 3 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden oldu. Sürücü, olaydan sonra aracını kilitleyerek intihar etti. Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta kargo aracı sürücüsünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Annesiyle sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, intihar etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etmişti. Olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Dün, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 34 LS 0371 plakalı kargo firması şoförü Enes Ali Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çapıp ölümüne neden olduktan sonra kendini araca kilitleyip hayatına son vermişti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Anne kriz, şoför şok geçirdi

Meydana gelen olayın güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde, annesiyle sokakta dolaşan minik Ö.K, araç çevresinde dolaşırken Enes Ali Çakmak, bir eve kargo bırakıp araca geçiyor. Çakmak, aracı çalıştırıp hareket ettiği esnada Minik Ö.K, aracın çalıştığını fark etmeyip aracın önünden geçiyor. 3 yaşındaki çocuğu görmeyip altına alan Çakmak, olayı fark edip arabadan iniyor. Durumu gören anne kendini yere atıp kriz geçirdiği, şoförün ise büyük bir şokla zıpladığı görülüyor. Ö.K hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför Enes Ali Çakmak ise kendini kargo aracına kilitleyip hayatına son verdi.

Esenyurt'ta Kargo Aracının Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü İntihar Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Esenyurt 3-sayfa Çocuk Kaza Suç

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