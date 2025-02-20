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Esenyurt'ta Kamyonet Ağaca Çarparak Devirdi

Esenyurt'ta Kamyonet Ağaca Çarparak Devirdi
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İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir kamyonet, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağacın kökünden koparak devrilmesi sonucunda bir araç hasar gördü ancak kazada yaralanan olmadı.

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki kamyonet ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kökünden kopan ağaç bir aracın üzerine devrildi.

Olay, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyir halindeki kamyon yol kenarında duran ağaca çarptı. Ağaç bir süre sonra yoldan geçen başka bir aracın üzerine devrildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü aracı durdurdu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Ağacın devrildiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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