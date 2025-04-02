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Esenyurt'ta Kahvecide Gençler Arasında Kavga

Esenyurt'ta Kahvecide Gençler Arasında Kavga
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İstanbul Esenyurt'ta bir kahvecide gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay anı kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kahvecide gençler arasında çıkan tartışmada ortalık karıştı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kahvecide yaşandı. İddiaya göre aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan gençler, ortalığı birbirine kattı. Kısa sürede büyüyen olayda gençler birbirine tekme, tokat saldırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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