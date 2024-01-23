Esenyurt'ta Kafede Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Esenyurt'ta bir kafede fon meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Aşık Velsel Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Edilen bilgilere göre, S.S., M.K. ve A.K arasında fon alım satımı ile ilgili alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K., silahını çıkararak bankacı olan S.S. ve M.K. isimli şahısları vurdu. A.K. de arbede de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. A.K isimli şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. - İSTANBUL